De nummer vier van de wereldranglijst knokte zich donderdag in de halve finale langs Karolina Pliskova uit Tsjechië: 6-4 3-6 6-3.

Halep kan zaterdag in de finale tegen de Letse verrassing Jelena Ostapenko niet alleen haar eerste grandslamtitel veroveren, maar ook de koppositie van de wereldranglijst overnemen van Angelique Kerber.

Pliskova was ook in de race om de Duitse, die in Parijs al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, te onttronen. De huidige nummer drie van de wereld moest daarvoor de finale van Roland Garros bereiken. De 25-jarige Tsjechische maakte echter te veel fouten om de stabiele Halep te kunnen verslaan.

Halep verloor drie jaar geleden de finale in Parijs van Maria Sjarapova.