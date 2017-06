Schippers met zege naar FBK Games

De 24-jarige Utrechtse bleef als enige net onder de 11 seconden in het Olympisch Stadion: 10,99. Schippers, de nummer twee van het laatste WK, bleef Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust net voor (11,03).

De Nederlandse sprintster had in Rome geen last van tweevoudig olympisch kampioene Elaine Thompson.

Schippers had een aardige start, waarna ze met krachtige passen de leiding nam. Ze leek op het laatste stuk naar de finish iets te verkrampen, maar bleef Ta Lou wel voor.

"Het resultaat is oké voor mij'', liet Schippers weten."Om sneller te worden, heb ik meer races nodig. Hoe meer wedstrijden ik loop, des te harder ga ik. Daar draait het nu om richting de WK in augustus in Londen. Ik bereid me voor op twee afstanden, de 100 en 200 meter. We zullen zien hoe het gaat.''

Komende zondag loopt Schippers ook de 100 meter bij de FBK Games in Hengelo.



Churandy Martina

Churandy Martina, die ook naar Hengelo gaat, kon op de 200 meter niet meedoen om de medailles. De 32-jarige sprinter eindigde als achtste en laatste in 20,74, bijna een seconde boven zijn Nederlands record.

De winst ging naar de Canadees Andre de Grasse, die 20,01 klokte. De 22-jarige De Grasse, die vorig jaar achter Usain Bolt zilver pakte op de Olympische Spelen van Rio, was in Rome oppermachtig. Christophe Lemaitre uit Frankrijk eindigde op gepaste afstand als tweede, in 20,29. De 100 meter, die in Rome niet meetelde voor het klassement van de Diamond League, werd gewonnen door de Brit Chijindu Ujah (10,02).