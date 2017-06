'Keizer nog te licht voor Ajax'

"Keizer moet er zeker bij, maar dan als veldtrainer", zo stelt Swart in gesprek met TELESPORT VNDG. "Hij heeft met al die talenten die nu bij het eerste zitten gewerkt. Ik heb hem met het tweede heel mooie wedstrijden zien spelen."

De 48-jarige Keizer, die als speler en trainer vooral in de Jupiler League actief was, is echter nog te licht voor het grote werk, zo meent de voormalig rechtsbuiten. "Als Ajax één of twee wedstrijden verliest, is iedereen altijd in paniek." En dat is lastig voor een jonge trainer, weet Swart. "Bij Ajax moet je er meteen staan."

De 78-jarige oud-voetballer ziet graag dat Keizer een meer ervaren man met een echte Ajax-reputatie boven zich krijgt. "Ik denk dan aan Shota Arveladze, Morten Olsen, Michael Laudrup of Clarence Seedorf. Die waren als spelers echt goed bij Ajax en kennen het spel. Mijn tip aan Edwin Van der Sar: benader een van deze mannen. Maar of hij luistert weet ik niet, dat gebeurt wel vaker niet bij Ajax", lacht Swart, om vervolgens serieus te vervolgen: "Nee, het is de keuze van Van der Sar, Marc Overmars en Dennis Bergkamp. Laat hen maar beslissen."