De 39-jarige Kroaat is de opvolger van Michel Preud'homme en komt over van Sint Truiden. Met die club eindigde hij afgelopen seizoen als negende in de Eerste Klasse A.

Leko ondertekent een contract voor twee jaar bij de kampioen van 2016. "Met Ivan kiest Club Brugge voor een jonge, ambitieuze trainer die de club én de Belgische competitie kent", liet de directie weten. "Hij staat voor fris en offensief voetbal."

Leno speelde tijdens zijn loopbaan dertien interlands en stond van 2005 tot en met 2008 onder contract bij Club Brugge. Ook kwam hij uit voor Hadjuk Split, Malaga en Sporting Lokeren.

Club Brugge heeft momenteel vier Nederlandse spelers in dienst: Ruud Vormer, Stefano Denswil, Ricardo van Rhijn en Lex Immers. Preud'homme besloot vorige maand na vier seizoenen te vertrekken uit Brugge.