De 33e verjaardag van Wesley Sneijder moet er vandaag een worden om nooit te vergeten. In De Kuip in Rotterdam speelt de Utrechter vanavond zijn 131e wedstrijd in het shirt van Oranje, waarmee hij Edwin van der Sar aflost als Nederlander met de meeste caps achter zijn naam.

Vooruitlopend op de dubbele feestdag vatte TELESPORT het plan op om in het Conservatorium Hotel in Amsterdam in het bijzijn van zijn ’ontdekker’ Sjaak Swart een taart aan te bieden aan de jarige job én aanstaande recordhouder. Het werd een bijzondere bijeenkomst.

Mede omdat meervoudig Golden Globes-winnares Jamie Lee Curtis, bekend van A Fish Called Wanda, True Lies en Halloween, in de ontbijtzaal van het vijfsterrenhotel opeens Sneijder ontwaarde en brutaal in de gesprekken inbrak. Waar de inmiddels 58-jarige Amerikaanse normaal gesproken zelf onder de voet wordt gelopen door handtekeningen- en selfiesjagers, wilde ze nu per se met de voetballer op de foto. „Ik ben een heel grote fan van je”, zei ze spontaan, voordat Swart en Sneijder de taart aansneden.

Foto: MATTY VAN WIJNBERGEN