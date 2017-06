Nadal verslaan op Roland Garros is zonder twijfel de moeilijkste opdracht die de tennissport rijk is. Twee keer verloor Nadal een wedstrijd tijdens het grandslamtoernooi. In 2009 was het de Zweedse hardhitter Robin Söderling die met spijkerharde services en dito forehands de muur van de beste verdediger uit de geschiedenis van het tennis sloopte.

Zes jaar later lukte het ook Djokovic om Nadal te kloppen in Parijs, maar dat was in een periode waarin de laatste in een vormdip verkeerde. In de zes confrontaties daarvoor met Djokovic op Roland Garros trok Nadal altijd aan het langste eind. Ook de allerbeste Roger Federer kon het op Court Philip Chatrier nooit bolwerken tegen de topatleet van Mallorca. Federer deed vijf pogingen, maar won in al die duels nooit meer dan een set van zijn grote rivaal.

Foto: EPA

Thiem beseft dat het kloppen van de 31-jarige nummer vier van de wereld een hels karwei wordt. "Het wordt er niet makkelijker op”, sprak de Oostenrijker na zijn zege op Djokovic met gevoel voor understatement. Hij maakt wel een onbevreesde indruk en weet dat hij Nadal op diens beste ondergrond kan kloppen.

Drie weken geleden in Rome nam hij de topfavoriet in twee sets te grazen bij de laatste acht, nadat de gravelkoning hem in de finales van Barcelona en Madrid had geklopt. Met zijn snoeiharde slagen vanuit het achterveld kan hij Nadal pijn doen, maar drie sets winnen is een heel ander verhaal. Het is eten of gegeten worden. Te afwachtend spelen, is dodelijk tegen de Mallorcaan, maar val te enthousiast aan en je loopt in het mes van de geboren counterpuncher.

Foto: EPA

Voorlopig laat Nadal een spoor van vernieling na in zijn gedeelte van het schema. In totaal leverde hij in vijf wedstrijden nog maar 22 games in, waarvan er acht op het conto kwamen van Robin Haase. Zijn landgenoot Pablo Carreno Busta maakte het hem gistermiddag ook niet bepaald moeilijk. Na 52 minuten gaf Carreno Busta er bij een 6-2, 2-0 de brui aan met een buikspierblessure.

Nadal begint helemaal uitgerust aan zijn clash met Thiem. "Ik speel goed, het hele toernooi al”, zei de zelfbewuste Spanjaard. Nadal heeft nog twee zeges nodig voor zijn tiende titel in Parijs, en is op dit moment goed genoeg om La Decima te verwezenlijken. Thiem hoopt zijn eerste grandslamfinale te bereiken. Maar mocht dat deze keer niet lukken, dan komt die finaleplek er in de komende jaren vast wel een keer.

De eerste halve finale bij de mannen begint vrijdagmiddag om 12.45 uur. Andy Muray en Stan Wawrinka komen dan op de baan. Vervolgens is het de beurt aan Nadal en Thiem.