Penguins leiden weer in Stanley Cup

39 min geleden ANP

De ijshockeyers van Pittsburgh Penguins hebben in de strijd om de Stanley Cup opnieuw de leiding genomen. Het vijfde finaleduel met Nashville Predators leverde donderdag een zege van 6-0 op. In de best-of-sevenserie is de stand nu 3-2.