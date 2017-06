Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Pulisic bezorgt Amerikanen belangrijke zege

29 min geleden ANP

De Verenigde Staten hebben donderdag een belangrijke overwinning behaald in de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar. Het team van bondscoach Bruce Arena was in Commerce City met 2-0 te sterk voor Trinidad en Tobago.