De Spaanse sportkrant meldt dat die club voor de 32-jarige vedette van Real Madrid niet minder 200 miljoen euro wil betalen. Dat zou een absoluut recordbedrag betekenen voor een speler. Het record staat op naam van Paul Pogba, die door Manchester United voor 105 miljoen euro werd gekocht van Juventus.

Netto salaris van 120 miljoen euro

Behalve een gigantische transfersom zou er in de Chinese Super League ook een surrealistisch salaris voor Ronaldo klaarliggen. De Portugees zou in China 120 miljoen euro per jaar netto kunnen verdienen. Eerder sloegen Ronaldo en Real al eens een dergelijke aanbieding af uit China. Het is zeer de vraag of hij er nu wel op ingaat.

Ronaldo beleefde afgelopen seizoen opnieuw een topjaar met Real Madrid. Hij pakte met zijn club de titel in Spanje en voor de tweede keer op rij de eindzege in de Champions League. In de finale tegen Juventus scoorde de goalgetter van de Koninklijke twee keer: 4-1 zege, en kroonde hij zich op de valreep tot topscorer van het miljardenbal.

Messi

De bedragen die er anno 2017 rondgaan in de voetballerij zijn sowieso absurd. Lionel Messi zal binnenkort zijn contract bij Barcelona verlengen. De club die de Argentijn dan wil kopen moet op de proppen komen met 400 miljoen euro.