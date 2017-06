Geldboete voor Moyes na bedreigen journaliste

Moyes stapte op als trainer bij Sunderland na degradatie uit de Premier League.

De coach liet zich halverwege maart na de thuiswedstrijd tegen Burnley (0-0) gaan. Hij was niet gediend van de manier van vragen stellen van interviewster Vicki Sparks van de BBC. Zij vroeg Moyes onder meer of zijn positie door het puntenverlies onder druk was komen te staan. Moyes zou na afloop van het interview hebben gezegd: ,,Ook al ben je een vrouw. De volgende keer dat je hier bent moet je oppassen. Je kan een klap krijgen.''

Moyes maakte later op een persconferentie excuses voor zijn gedrag, maar daar neemt de Engelse voetbalbond dus geen genoegen mee.