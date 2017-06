De spits speelde in vier jaar 62 maal voor de 'Blues' en maakte tien treffers. Afgelopen seizoen maakte Koeman in de Premier League slechts zes keer gebruik van de diensten van Koné.

In het verleden kwam Koné uit voor Roda JC, waar hij 28 competitiedoelpunten maakte, waarna hij werd opgepikt door PSV in 2005. Met de Eindhovenaren werd de Ivoriaanse spits twee keer kampioen in twee seizoenen. Met in totaal 21 doelpunten had Koné een groot aandeel in de landstitels van 2005/2006 en 2006/2007.