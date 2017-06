Rosmalen zonder publiekstrekkers Del Potro en Ostapenko

Del Potro werd op het gravel in Parijs in de derde ronde uitgeschakeld door Andy Murray, de Britse nummer één van de wereld. ,,Ik moet naar mijn lichaam luisteren en kan geen risico's nemen'', zei de lange Argentijn, die in zijn carrière al veelvuldig werd geplaagd door blessureleed. ,,Het spijt me voor al mijn Nederlandse fans, hopelijk zie ik jullie volgend jaar.''