Van Persie scoort in Rotterdam

De topscorer aller tijden van Oranje (50 goals) maakte - op de dag dat het Nederlands elftal in dezelfde stad aantreedt tegen Luxemburg - een goede beurt.

Van Persie deelde samen met zijn vrouw Bouchra shirts uit en ging aan één stuk door met tientallen kinderen op de foto. Ook de doktoren en professoren genoten met volle teugen van de vier uur durende aanwezigheid van de verrassende gast.

Foto: Eigen foto

Van Persie zet zich op eigen initiatief al langere tijd in voor het Sophia Kinderziekhuis. Zo zamelde hij tijdens zijn eigen Robin van Persie International Tournament geld in voor het speciale hospitaal.

De spits van Fenerbahçe lijkt na de zomer weer aan te sluiten bij Oranje. Bondscoach Dick Advocaat - die in Turkije samenwerkte met Van Persie - hintte daar deze week naar.

"Bij Fener heb ik hem vooral gebruikt in heel belangrijke wedstrijden. En in die wedstrijden, met Robin, hebben we ook vaak goede resultaten geboekt. Als Robin die vorm vast kan houden, is hij een kandidaat voor het Nederlands elftal."

Foto: Eigen foto

Foto: Eigen foto