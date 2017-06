Thill speelt in de Franse competitie en staat daar bekend als de 'Messi van Metz'. De middenvelder kon in De Kuip niet duidelijk maken waarom en na tien minuten in de tweede helft had bondscoach Luc Holtz genoeg gezien.

Thill was echter bepaald niet blij met zijn wissel en trapte mopperend meerdere keren tegen een waterzak en ander materiaal voor de dug-out. Daarna ging hij demonstratief met zijn armen over elkaar op de bank zitten.