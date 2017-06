Sneijder: 'Hier zit een gelukkig mens'

"Ik heb nu 131 duels gespeeld in Oranje. Dat is nu een magisch getal voor mij. Het is fantastisch om recordinternational te zijn. Ik heb er altijd hard voor gewerkt en heb veel moeten laten om er bij te kunnen zijn. Ja, dan is dit zeker bijzonder. Helemaal omdat het mijn verjaardag is. Bovendien heb ik natuurlijk gescoord en hebben we 5-0 gewonnen. Ja, dan zit hier een heel gelukkig mens."

Een smet op de avond was de zege van Zweden op Frankrijk. Al wilde Sneijder net als aanvoerder Arjen Robben toch vooral positief blijven. "Die uitslag helpt niet mee. Het wordt lastig om ons te plaatsen voor het WK, maar aan de andere kant is de weg naar de eerste plek wel weer open."