Bondscoach Dick Advocaat liet de verdediger vrijdag in de slotfase invallen tegen Luxemburg (5-0). Daardoor mag hij niet meer voor uitkomen voor Ivoorkust. Het land waar zijn vader is geboren wilde hem ook graag binden.

"Normaal had ik Davy Klaassen voor Wesley Sneijder gebracht'', zei Advocaat. "Maar ik vond het wel handig dat Aké ook een officiële interland zou meemaken. Hij speelde al vriendschappelijk mee tegen Ivoorkust. Maar dat telt niet. Nu is hij echt aan ons verbonden.''

Danny Blind, de voorganger van Advocaat, besloot Hakim Ziyech niet te laten debuteren voor Oranje toen hij de taken overnam van Guus Hiddink. De middenvelder koos vervolgens voor Marokko. "Ik was daar niet bij betrokken'', zei Advocaat. "Dus wat moet ik daar op zeggen. Maar ik vond het slim om Aké even in te brengen.''