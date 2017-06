Maar in de twee berichtjes die de Canadees rondstuurde, staat niet zo veel: "Mijn coach Richard Krajicek en ik hebben besloten uit elkaar te gaan. Het was een wederzijdse beslissing. Ik wil Richard bedanken voor zijn hulp, zijn toewijding en zijn professionaliteit. Ik wens hem het allerbeste.”

Al was de beslissing volgens de betrokken wederzijds, het lijkt er op dat Raonic, die in de afgelopen jaren verschillende coaches versleet, niet meer met Krajicek wilde werken. Hoe dan ook, het tweede avontuur van coach Krajicek met een mondiale topper is geen succes geworden. Vorig jaar had de Wimbledon-kampioen in het grasseizoen Stan Wawrinka onder zijn hoede. De Zwitser werd op het heilige gras aan Church Road in de tweede ronde uitgeschakeld.

Krajicek begeleidde Raonic in januari tijdens de Australian Open, waar de Canadees het als nummer 3 van de wereld tot de kwartfinale schopte. In de periode daarna kampte Raonic met een blessure en in het gravelseizoen werkte de Canadees alleen met de Italiaanse coach Riccardo Piatti, die dit jaar samen zou werken met Krajicek.

De 45-jarige Muiderberger liet onlangs nog weten dat hij tijdens het grasseizoen, dat volgende week begint, weer zou aanhaken. Dat zou er op kunnen wijzen dat Krajicek toen de breuk niet aan zag komen. Maar daar wil hij dus niets over zeggen.