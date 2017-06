Madeline Groves, tijdens Rio 2016 winnares van het zilver op de 200 vlinder, vrijeslagspecialist Thomas Fraser-Holmes en openwaterzwemmer Jarrod Poort wacht om die reden een schorsing van twaalf maanden. Het mislopen van drie controles staat gelijk aan een positieve dopingtest.

In de Australische media wordt Jacco Verhaeren, in zijn hoedanigheid van hoofdcoach van Swimming Australia, aangewezen als zondebok. De Nederlander zou, zo wordt hem verweten, onvoldoende grip hebben gehad op het trio.

Verharen verdedigt zich

"Dat zal helemaal lekker worden”, reageert de Brabander telefonisch vanuit Monaco, waar hij aanwezig is voor de prestigieuze wedstrijd Mare Nostrum. "Ik ben de eerste om schuld op me te nemen als ik heb gefaald. Maar daar is in dit geval geen enkele sprake van.”

Typisch Australisch, noemt hij de beschuldiging aan zijn adres. "Als er iets loos is, wordt er in de kranten en op televisie altijd gewezen naar de trainer, manager, voorzitter of directeur. Die worden er met de haren bijgesleept. Het ligt nooit aan de atleet.”

Foto: Hollandse Hoogte

Het invullen van whereabouts, waarin atleten dagelijks moeten aangeven waar ze zich bevinden om zodoende beschikbaar te zijn voor dopingcontroles, is in Verhaerens optiek te allen tijde de verantwoordelijkheid van de sporters. "Daar heeft niemand anders iets mee te maken. We zouden de privacy van de zwemmers schenden als we ons daar mee bemoeien.”