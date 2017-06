'Catastrofaal scenario' Frankrijk

Hugo Lloris blunderde, waarna Ola Toivonen profiteerde en zijn land met een knal van ruim vijftig meter naar de koppositie schoot. "Hij kiest er voor om de bal te controleren. Als hij de bal gewoon wegschiet, dan komt die niet terug. Maar dat weet hij ook. Het is zijn fout en die heeft ons opgebroken", vertelde Deschamps aan Franse media.

"Het is een catastrofaal scenario", vervolgde de balende bondscoach van de 'Haantjes'. "Als je niet wint, moet je hier in ieder gevalmet een gelijkspel vertrekken. Dat was niet ideaal geweest, maar wel een goed punt. We hadden Zweden achter ons moeten laten, maar dat is nu niet meer zo."

"Er zijn vier duels, en twaalf punten te verdelen. We gaan hard voor ons doel (kwalificatie voor het WK, red.) vechten. De wedstrijd tegen Nederland in het Stade France op 31 augustus was al belangrijk, maar wordt nu nog belangrijker", besloot Deschamps in Solna.

Zweden en Frankrijk zijn in Groep A in het bezit van dertien punten. Oranje volgt na de zege op Luxemburg met tien punten.