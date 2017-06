Bizar! Celstraf voor Barça-shirt in Saoedi-Arabië

Wie zich in Saoedi-Arabië laat zien met een shirt aan of sjaal om van FC Barcelona, riskeert een geldboete en zelfs een gevangenisstraf, meldt Sky Italia.

Shirtsponsor

In het land is een wet aangenomen waarbij mensen die shirts of andere kleding in de kleuren van de Catalaanse club dragen, zware straffen kunnen krijgen. De ban heeft alles te maken met de shirtsponsor van de Spaanse club, Qatar Airways. Door het diplomatieke conflict tussen Qatar en Saoedi-Arabië wordt het merk geboycot.

Wie toch een Barcelona-shirt of sjaal draagt, riskeert een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar. Ook de eventuele boete is bepaald niet misselijk. Deze kan oplopen tot maar liefst 135.000 euro.

De nationale voetbalploeg van Saoedi-Arabië kwam eerder deze week zelf ook al in het nieuws, toen de ploeg niet meedeed aan een minuut stilte op bezoek bij Australië. Van Marwijk zei die gang van zaken te betreuren, waarna de Saoedi's er zonder straf vanaf kwamen.