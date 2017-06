Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Samuel Armenteros hoopt nu ook te kunnen juichen in het shirt van Zweden.

Bijzondere verrassing uit Zweden voor Armenteros

47 min geleden ANP

Samuel Armenteros mag zich voor het eerst melden bij de nationale selectie van Zweden. De topscorer van Heracles Almelo werd zaterdag opgeroepen door bondscoach Janne Andersson. Armenteros (27) kan dinsdag in de oefeninterland in Oslo tegen Noorwegen debuteren in het Zweedse elftal.