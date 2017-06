Volleybalsters sluiten winnend af in Montreux

Celeste Plak en Marrit Jasper namen allebei zeventien punten voor hun rekening. Oranje had in de groepsfase twee keer nipt verloren, van Argentinië en China (2-3). Alleen de ontmoeting met gastland Zwitserland leverde een overwinning op (3-1) voor de nummer 4 van de laatste Spelen, die in Montreux aantrad met een jonge ploeg.

Rust

Morrison gaf heel wat vaste krachten rust na het WK-kwalificatietoernooi van vorige week in Azerbeidzjan, waar Oranje net naast rechtstreekse kwalificatie voor het WK greep. De volleybalsters eindigden in Montreux als derde in de groep en liepen daardoor een plek in de halve finales mis. De vijfde plek was zodoende het hoogst haalbare.