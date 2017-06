Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Van der Vaart blijft Luiten voor in Oostenrijk

29 min geleden ANP

Jurrian van der Vaart staat na de derde dag van het Lyoness Open in Oostenrijk nog steeds voor Joost Luiten. De twee Nederlanders gingen zaterdag allebei rond in 70 slagen, waardoor Van der Vaart zijn marge van twee slagen ten opzichte van Luiten consolideerde. De 31-jarige prof uit Alphen aan den Rijn heeft geen startbewijs voor de Europese Tour, maar mag in Oostenrijk wel een keer meedoen op het hoogste niveau.