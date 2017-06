,,Nee, zonder gekheid”, vervolgde de 26-jarige kopman van Team Sunweb. ,,Het is voor mij ook spannend hoe het hier gaat lopen. Iedereen zal naar mij kijken, maar ik bekijk het van dag tot dag. Ik neem aan dat men het wel begrijpt als het hier in Zwitserland een beetje tegenvalt.”

Zo kon Dumoulin na zijn geweldige optreden in Italië maar mondjesmaat genieten van zijn welverdiende rust. Als hij zich ergens vertoonde, kreeg hij een ’selfie-bombardement’ op zich afgevuurd. ,,En nu staat de volgende zware wedstrijd al weer op het programma, al is het een mooi parcours met weer een tijdrit (28,6 km, red.) op de slotdag. Maar toen ik hier in het vliegtuig naartoe op weg was, dacht ik wel even van: wow, ik ben mentaal nog niet helemaal bekomen van de Giro.”

Fysiek gezien liet de Nederlands kampioen tijdrijden in de zes kilometer lange proloog zien wel oké te zijn. ,,Een proloog voelt altijd slecht, maar dit had ik met frisse benen ook neergezet. En zo’n korte proloog is de laatste jaren niet echt meer mijn specialiteit, maar wel van Dennis. Nu voelt het fysiek oké, maar het kan natuurlijk zijn dat ik na een paar dagen een klapje krijg”, om nog maar eens te herhalen. ,,We zien het wel…”