Verstappen: 'Het team is op z'n hoede'

"Voor de kwalificatie heb ik nog wat zaken veranderd aan de afstelling van m'n auto, dat was niet helemaal top", vertelde de Nederlander van Red Bull na afloop van de kwalificatietraining op het circuit Montréal bij Ziggo Sport.

Over het feit dat hij wel Daniel Ricciardo voor wist te blijven, vervolgde hij: "Kijk, het is altijd belangrijk om voor je teamgenoot te staan. Maar we weten dat Mercedes en Ferrari in de kwalificatie over meer vermogen beschikken."

"Ik weet niet wat we van de race kunnen verwachten. Hopelijk zijn we snel genoeg om de koplopers te volgen. Het allerbelangrijkste is de vijfde plek behouden."

Ook meent de Nederlander dat 'Monaco' hem niet weer zal overkomen - verwijzend naar het feit dat hij in de afgelopen Grand Prix een mogelijke podiumplek misliep door een ongunstige pitstopstrategie: "Iedereen van het team zal nu op zijn hoede zijn om niet weer zoiets te laten gebeuren!"