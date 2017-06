Scorende Dolberg: 'Net als toen bij Ajax'

"Het is net als toen ik mijn eerste doelpunt voor Ajax maakte", aldus Dolberg tegen het Deense BT Sport. "Dat was ook geweldig."

Dolberg mocht ruim 20 minuten voor tijd bij een 1-2 voorsprong invallen en tekende tien minuten later voor de 1-3 door een voorzet van Martin Braithwaite binnen te werken.

Vanaf de bank zag de spits dat de eerste helft niet geweldig was van Deense kant. "Kazachstan kon vrij gemakkelijk meekomen, maar ik had niet het idee dat ze echt gevaarlijk werden. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkst, maar we moeten beter gaan spelen."

Dolberg kende een lang seizoen bij Ajax en gaat het er de komende tijd even van nemen: "Ik kijk ernaar uit om naar huis te gaan en niets te doen."