'Kruijswijk heeft hier niet direct klassementsambities'

“Steven heeft de Giro niet uitgereden en we moeten kijken hoe hij er voor staat en hoe hij zich voelt", aldus Engels, nadat Kruijswijk als 73ste eindigde in de zes kilometer lange proloog. "We gaan geen tijd laten lopen, maar we komen hier niet direct met ambities voor het algemeen klassement. Als Steven er in de koers doorkomt, kunnen we daar altijd naar gaan kijken.”

Kruijswijk ging vorige maand naar de Ronde van Italië om te winnen, maar kon zich mede door valpartijen nooit in de strijd mengen. Uiteindelijk moest hij twee dagen voor het einde als nummer tien het algemeen klassement de Giro verlaten met maag en darmklachten.

De Nederlandse ploeg ismet verschillende doelen naar de Ronde van Zwitserland gekomen. “We hebben hier best een interessante ploeg wat dat betreft”, zei Engels. "De tijdrit is een doel. Vandaag lag daar al een kans, maar ook de komende tijdrit is een kans. Daarnaast hebben we met Juan Jose Lobato iemand die mee kan doen in de sprints. En ook hebben we verschillende jongens die de vrijheid gaan krijgen om mee te zitten in een vlucht en op die manier voor dagsucces te gaan."