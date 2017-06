premium

Verstappen vanaf vijfde plek op jacht

1 uur geleden

Max Verstappen gaat zondag vanaf de vijfde startplek op jacht naar punten in de Grote Prijs van Canada. De negentienjarige Nederlandse coureur van Red Bull was tijdens de kwalificatie de 'best of the rest', achter de Mercedessen en Ferrari's. Die twee teams maken dit seizoen vooralsnog de dienst uit in de Formule 1.