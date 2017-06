Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nadal gaat voor tiende eindzege Roland Garros

54 min geleden

Rafael Nadal mag zondagmiddag laten zien dat hij nog steeds de allerbeste tennisser op gravel is. De Spanjaard staat in de finale van Roland Garros tegenover Stan Wawrinka, de Zwitser die in de halve eindstrijd de als eerste geplaatste Andy Murray uitschakelde.