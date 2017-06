Max Verstappen: 'Dat is heel positief'

Verstappen weet als geen ander dat Red Bull Racing de (motorische) achterstand ook na de snel verwachte Renault-update op Mercedes en Ferrari niet zomaar goedmaakt. Maar met de aanpassingen aan het chassis van zijn bolide – ook de komende Grands Prix worden er updates verwacht – is hij zeker niet ontevreden.

"Deze auto rijdt veel meer zoals ik wil, ten opzichte van de twee jaar hiervoor”, aldus Verstappen in Montreal. "Ik heb veel meer grip en kan hard remmen. Eerst was het zo dat, als je iets te laat remde, de auto direct blokkeerde. Het was allemaal net niet. Alle upgrades leken nu te werken. Dat is heel positief. Het is duidelijk een stap voorwaarts. Hopelijk kunnen we dat de komende weken volhouden, want andere teams hebben natuurlijk ook updates.”

Het verschil tussen Verstappen en Hamilton in de kwalificatie was bijna een seconde. "Het is op dit circuit moeilijk te zeggen of we dichterbij zijn gekomen. Maar de auto is zeker vooruitgegaan, dus daar ben ik blij mee.”

De Grand Prix van Canada begint vanavond om 20.00 uur (Nederlandse tijd) en is via telesport.nl live te volgen.