"Toen we met 2-0 voorstonden hadden we de mogelijkheid om met beiden te gaan spelen en ik moet zeggen dat het met Jørgensen op links en Dolberg centraal een succesvol experiment is geworden", aldus de Noorse oefenmeester, die zijn ploeg in een 4-3-3-formatie liet spelen, tegenover Ekstrabladet.

Als klap op de vuurpijl maakte zowel Jørgensen als Dolberg een goal. "Het is zeer belangrijk dat ze ook bij ons gaan scoren. Als ze alleen bij Feyenoord en Ajax goals produceren hebben wij daar niets aan."

Het derde Deense doelpunt kwam van Christian Eriksen. De middenvelder van Tottenham Hotspur maakte vanaf de stip de 2-0, nadat Jørgensen de score had geopend. Dolberg kwam in de 68e minuut binnen de lijnen en maakte negen minuten voor tijd de 3-1. Zijn Ajax-teamgenoot Lasse Schöne werd in de rust al ingebracht door Hareide.

Denemarken staat na de overwinning op Kazachstan op de derde plaats in poule E. Het heeft evenveel punten als nummer twee Montenegro, dat echter een beter doelsaldo heeft. Polen gaat met 16 punten, zes meer dan de twee achtervolgers, aan de leiding.