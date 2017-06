Voor Bendsneyder liep de race in Barcelona uit op een teleurstelling. Alleen dankzij valpartijen van anderen pakte hij nog een WK-punt. De KTM-coureur hoopt deze week een nieuwe stap te zetten om over twee weken in Assen beter voor de dag te komen.

“In de test hoop ik de verbetering te vinden met oog op de komende TT in Assen”, verklaarde de 18-jarige Rotterdammer, die zegt zich te verheugen op zijn thuiswedstrijd op 23-25 juni aanstaande. Hij hoopt dan beter voor de dag te komen dan in Spanje. “Op nieuwe banden ging het de eerste rondjes goed, maar na vijf, zes ronden waren de banden op en was de grip weg. Ik had totaal geen gevoel in de voor- en achterkant van de motor”.

Joan Mir

De nabije toekomst van de 19-jarige Spanjaard Joan Mir ziet er beter uit dan die van de Nederlander. Niet alleen behaalde de Honda-coureur zijn vijfde overwinning in de lichtste klasse van de MotoGP, waardoor hij zijn leiding in het wereldkampioenschap versterkte, maar Mir had ook nieuws in petto. Bekend werd dat hij volgend seizoen in de Moto2 gaat uitkomen voor het team Marc VDS waar momenteel Alex Marquez voor uitkomt. Of Mir zijn teamgenoot wordt is nog niet zeker, omdat de broer van MotoGP-kampioen Marc wellicht ook naar de koningsklasse overstapt

De Moto3-race werd volledig beheerst door Honda-rijders. Het podium was daarvan een afspiegeling met Mir, de Italiaan Romano Fenati en de Spaanse pole-winnaar Jorge Martin die derde werd. De eerste KTM-coureur was de Spanjaard Marcos Ramirez op een zesde plaats. Bendsneyder’s teamgenoot Niccolò Antonelli finishte als elfde.