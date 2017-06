De Deen, die zondagochtend nog derde stond, reed op de slotklim weg uit de groep der favorieten en boekte zodoende zijn tweede én derde zege sinds hij in 2013 naar Astana vertrok. Eerder deze week was hij ook al de beste in de zesde etappe.

Fuglsang maakte in de 115 kilometer lange bergrit naar het Plateau de Solaison een achterstand van één minuut en vijftien seconden goed op Porte, die nog wel als nummer twee van het algemeen klassement naar het podium mocht.

Froome, die zaterdag nog ongeveer 30 tellen verloor op zijn rivalen, begon de etappe als tweede, op één minuut en twee seconden, maar werd door Fuglsang én Dan Martin naar plek vier geduwd. De Ier van Quick-Step Floors, die net als Fuglsang de aanval koos, finishte de rit als tweede en mocht zich zodoende ook naar het podium.

Bergkoning Koen Bouwman Foto: AFP

Bouwman

Koen Bouwman schreef zondag geschiedenis door de eindzege in het bergklassement veilig te stellen. De jongeling van LottoNL-Jumbo is de eerste Nederlandse winnaar ooit.

Zijn landgenoten Sam Oomen (Sunweb) en Stef Clement (LottoNL-Jumbo) kenden eveneens een prima week. Zij besloten de ronde als de nummers veertien en zestien van het algemeen het klassement.

Vroege aanval

Alejandro Valverde (Movistar) en Fabio Aru (Astana) kozen zondag al vroeg de aanval en reden lang voorop. Op de slotklim, met nog ongeveer 10 kilometer te gaan, werd het aanvalslustige duo gegrepen door de groep van Fuglsang, Froome en Martin, die verder bestond uit Bardet, Fuglsang, Alberto Contador, Emanuel Buchmman, Louis Meintjes en Rafael Valls.

De groep had Porte op de voorlaatste col nog geknakt. De Australiër had bergop de aansluiting verloren en begon daardoor met dik een minuut achterstand aan de laatste beklimming van de dag. Porte verweerde zich dapper en keerde nog terug, maar Fuglsang was toen al gevlogen.

Foto: AFP