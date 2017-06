De beste Nederlandse golfer kwam op de baan van Atzenbrugg steeds beter in vorm. Luiten was begonnen met een matige openingsronde van 73 slagen, gevolgd door 72 en 70. Hij moest na drie rondes landgenoot Jurrian van der Vaart, die met een wildcard mocht meedoen aan het toernooi uit de Europese Tour, nog boven zich dulden in het klassement. Van der Vaart zakte zondag echter weg door een ronde van 74, met onder meer twee dubbele bogeys. Met een totaal van 287 werd hij gedeeld 34e.

"Ik speelde de laatste ronde stukken beter", aldus Luiten. "Zaterdag na de derde ronde heb ik anderhalf uur op de range gestaan en via de telefoon en de app overleg gehad met mijn coach Phil. Ik heb wat video's gestuurd via de app en Phil zag snel wat er niet goed was. Ik heb de transitie van de top van de backswing naar de downswing iets aangepast en dat werkte heel goed. Het gaat dan om fracties, maar die maken wel een heel groot verschil."

Luiten produceerde juist de ene na de andere birdie, zeven in totaal. Hij hoefde daar slechts één bogey tegenover te stellen. "Uiteindelijk ga ik hier dan toch met een positief gevoel weg'', zei de Zuid-Hollander, die met een totaal van 281 slagen op de gedeelde zevende plaats eindigde.

"Komende week geen toernooi voor mij, maar ik zal weer hard aan mijn swing werken voor de belangrijke toernooien in de komende weken en maanden. Maar ik ga eerst een dagje uitrusten want als je zoals ik de afgelopen toernooien vooral zoekende bent naar je swing kost golf spelen heel veel energie."De 26-jarige Frittelli vierde in Atzenbrugg zijn eerste titel op de Europese Tour. De Zuid-Afrikaan kwam na een slotronde van 67 slagen uit op 276, één minder dan een trio achtervolgers.