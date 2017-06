Rohan Dennis zat achter een valpartij en verloor de leiding van de Zwitserse etappekoers, die de Australiër zaterdag met winst in de proloog had veroverd. Stefan Küng, tweede in de proloog, nam de leiderstrui over.

Teamgenoten Michael Matthews en de Nederlander Tom Dumoulin bij Sunweb staan op een seconde achter de Zwitser van BMC in het algemeen klassement. Maandag volgt een relatief vlakke etappe van Menziken naar Bern over 159 kilometer.