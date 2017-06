Herlings verspeelt GP-zege in gedrang tweede manche

In het gedrang na de start in race 2 werd ‘The Bullet’ weggedrukt en viel van zijn machine. Vanaf de zeventiende positie vocht hij zich dapper terug. Uiteindelijk werd hij op het circuit dat door de moddersporen bijzonder zwaar was geworden, als achtste afgevlagd. KTM-coureur en streekgenoot Glenn Coldenhoff beëindigde de manches als twaalfde en zesde.

Vierde plaats

De Belg Clement Desalle won op zijn Kawasaki de tweede manche en daarmee de Grand Prix. In de eerste manche was hij achter Herlings en Cairoli derde geworden. De Italiaan Cairoli blijft leider in het kampioenschap met 381 punten, gevolgd door Desalle met 334 punten. Herlings behield met 291 punten zijn vierde plaats in de WK-stand achter de Fransman Gautier Paulin (Husqvarna) met 333.

In de MX2-klasse, waarin Herlings vorig jaar wereldkampioen werd, maakte de 20-jarige Eindhovenaar Brian Bogers van het HSF Motorsport Team een sterke indruk. De KTM-rijder finishte in de Grand Prix als derde (zesde en tweede). Totaalwinnaar werd de Letse KTM-coureur Pauls Jonas.