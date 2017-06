De Witte pakt WK-ticket op 400 meter

De Witte eindigde in haar race als derde achter de Poolse winnares Justyna Swiety (51,15) en de Canadese Carine Muir (51,65). Haar jongere zus Laura de Witte (21) kwam als vijfde over de finish in 52,28, een dikke persoonlijke toptijd.

Niet verbaasd

De oudste De Witte was niet eens heel verbaasd over haar persoonlijk record. "Ik wist dat het erin zat. Niet dat ik heel erg met die limiet bezig was, ik wilde vooral racen, lopen voor de overwinning. Dan zou het vanzelf hard gaan", zei ze na haar race.

De atlete uit Heiloo kijkt uit naar de mondiale titelstrijd. "Ik heb nog niet gepiekt. Dat moet gebeuren in Londen. Het is voor mij zaak nog iets fitter en scherper te worden, want eerlijk gezegd dacht ik nu na 200 meter: pfoeh, het is nog heel ver naar de finish."