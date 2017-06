Schippers wint 100 meter in Hengelo

De Nigeriaanse Blessing Okagbare-Ighoteguonor werd tweede in 11,16 en de Zuid-Afrikaanse Carina Horn derde in 11,35.

Sifan Hassan zag een dappere poging haar eigen Nederlands record op de 1500 meter te verbeteren, stranden op de meet. De 24-jarige topatlete rondde een indrukwekkende solo in het FBK-stadion af in 3.56,14. Dat is wel de beste tijd van de wereld in dit jaar, maar net boven haar nationale recordtijd van 3.56,05 uit juli 2015.

Imponeren

Hassan imponeerde donderdag ook al bij de Diamond League in Rome met een tijd van 3.56,22. Het publiek in Hengelo rekende daardoor op een aanval op haar eigen Nederlands record. "Ik had het zelf niet in mijn hoofd; ik wilde er vooral een fantastische wedstrijd van maken voor de toeschouwers", zei ze aan de finish.

De race in Rome zat ook nog in haar lichaam, erkende ze. "Ik voelde in de laatste ronde dat de kracht langzaam wegvloeide. Het verraste me toch dat ik zo dicht bij die recordtijd uitkwam, dus er is toch wel lichte teleurstelling. Maar aan de andere kant: twee keer binnen vier dagen zo'n toptijd is wel een opsteker."