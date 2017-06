Blessures zitten Martina lelijk dwars

Met die tijd is Martina nog redelijk ver verwijderd van de limiet voor deelname aan de WK in augustus in Londen, maar hij maakt zich geen zorgen. "Ik kan lopen, dat is al heel wat. Het gaat wel iets langzamer dan normaal, maar ik ben pas enkele weken bezig met het echte snelheidswerk. Het komt goed", aldus Martina.

Hij heeft nog volop tijd om de limiet van 20,44 te halen, zegt hij "Limieten zijn nooit een probleem geweest. Ik moet het nu wat rustiger doen vanwege die blessure. Vooral de eerste 30 meter gaan moeizaam, maar ik maak me geen zorgen. De Spelen in Tokio in 2020 zijn immers het hoogtepunt."