Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Michael van Gerwen troeft Mensur Suljovic in de finale af.

Van Gerwen wint European Darts Matchplay

37 min geleden

Michael van Gerwen heeft in Hamburg de European Darts Matchplay op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen was in de finale te sterk voor Mensur Suljovic.