Neptunus verovert voor negende keer Europa Cup

Neptunus scoorde tweemaal in de eerste slagbeurt dankzij slagwerk van Stijn van der Meer en Christian Diaz, plus twee veldfouten. De 44-jarige heuvelveteraan Elton Koeiman hield Bologna keurig in bedwang, maar zag de Italianen in de vijfde en zesde slagbeurt langszij komen. Neptunus stelde orde op zaken in de zevende inning door viermaal te scoren, waarbij een honkslag van Gianison Boekhoudt twee punten opleverde. Een homerun van Shaldimar Daantji zorgde voor een extra punt in de achtste inning, waarna werper Berry van Driel het karwei keurig afmaakte.

Gezondheidsproblemen

Dat Neptunus de eindstrijd bereikte, was al een prestatie op zich. Debuterend hoofdcoach Ronald Jaarsma moet het dit seizoen doen zonder de ervaren Orlando Yntema, die met gezondheidsproblemen kampt, terwijl ’closer’ Loek van Mil een rugblessure heeft. In de voorronde opende Neptunus ook met winst tegen Bologna (12-6), maar verslikte zich een dag later verrassend in Mainz Atletics (Duitsland) met 7-6. Door op de slotdag van de voorronde met 9-3 te winnen van Rouen Huskies (Frankrijk) plaatste Neptunus zich alsnog voor de halve finale, waarin met 7-1 werd gewonnen van T&A San Marino. In deze wedstrijden zorgden Kevin Kelly en Diegomar Markwell voor prima heuvelwerk.

"Ik heb er altijd veel vertrouwen in gehad, omdat we de laatste weken goed stonden te slaan”, reageerde Jaarsma. "Dit is echt een teamoverwinning, alles viel uiteindelijk op de juiste plek. We hadden niks meer over in de finale. Berry van Driel had last van zijn rug, maar zei dat hij de wedstrijd toch uit wilde gooien. Alles kwam bij elkaar en we pakten de titel.”

Titelverdediger Amsterdam Pirates leek ook dit jaar favoriet, vooral omdat het over een fitte ploeg beschikte. Een jaar geleden moest Amsterdam het doen zonder heuveltroef Rob Cordemans en raakte Kevin Heijstek zwaar geblesseerd in de finale. Maar toch won de ploeg toen de Europa Cup. De bekerhouder plaatste zich nu voor de halve finale na winst op San Marino (5-1), Rimini (2-9) en Buchbinder Legionäre (9-6).

Thriller

In de halve finale tegen Bologna keek Amsterdam snel tegen een 0-7 achterstand aan, maar herstelde zich zeer knap. Het duel ontwikkelde zich in een regelrechte thriller, die ruim vier uur duurde, maar eindigde in een 8-9 verlies. Amsterdam werd hierdoor onttroond als bekerhouder en slaagde er gisteren ook niet in beslag op het brons te leggen, want toen werd met 7-3 verloren van San Marino. "Natuurlijk is dit teleurstellend, want we hebben supergoed gespeeld”, aldus Amsterdam-coach Charles Urbanus. "Uiteindelijk kwamen we tekort in de halve finale. Ik ben ongelooflijk tevreden zoals we terugkwamen, maar de fut was er bij ons uit.”