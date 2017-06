De spelers uit die tijd worden nog altijd gezien als de mensen die de verandering hebben gebracht. Ik vond het mooi dat veel spelers hun kinderen en kleinkinderen mee hadden genomen, om ze met eigen ogen te laten zien dat hun vaders en opa’s ooit iets speciaals hebben gepresteerd.

In 1992 was ik 18 jaar en kon als jeugdspeler van Barcelona het allemaal van dichtbij volgen. Als ik het team van mijn vader vergelijk met dat van nu, dan is er vooral één groot verschil.

In die tijd was het Bosman-arrest er nog niet en waren slechts vier buitenlanders per club toegestaan, van wie er maar drie mochten worden opgesteld. Dat hield in dat veel spelers van Catalaanse en Spaanse afkomst waren. Allemaal goede voetballers, maar niet echt internationale vedetten. Het Dream Team was daarom een heel sterk collectief. Zonder type voetballers als Neymar, Suarez en Messi. Individueel uitzonderlijk sterke spelers, waar het spel nu op afgestemd is.

Dat is ook de grootste verandering van de laatste 25 jaar geweest. Van een sterk collectief dat het van subliem positiespel moest hebben tot een elftal dat meer afhankelijk is van een individuele actie. Stoichkov en Laudrup konden natuurlijk ook dribbelen als de besten, maar de basis was toch de passing, het combineren, inspelen van de derde man en het bewegen zonder bal. Het elftal van 1992 was daardoor minder afhankelijk van de dribbels.

Dat is dus behoorlijk veranderd, maar zo is voetbal. Het positiespel heeft steeds meer plaatsgemaakt voor de snelle pass naar voren, waar de individuele klasse van de aanvallers het verschil moet maken. Een ontwikkeling die een soort van sneeuwbaleffect heeft veroorzaakt. De kosten op de transfermarkt werden hoger, waardoor er ook meer geld moest worden verdiend. Zo werd de merchandising belangrijker, moesten er meer wedstrijden worden gespeeld en waren er meer sponsors nodig.

Dan is het ook logisch dat het individu dan meer het individu wordt. Een speler is niet alleen gehaald om goed te voetballen, maar ook om meer op te brengen dan hij gekost heeft.

Daarom blijft er iets romantisch over het Dream Team hangen. Zo’n beetje iedereen kan nog alle namen noemen en iedereen heeft zijn eigen idool. Voor mij was dat Hristo Stoichkov. Dat had alles te maken met het feit dat hij me als jongen van vijftien zijn voetbalschoenen cadeau gaf.