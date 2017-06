Valentijn Driessen

Het was het juiste moment om te gaan. Sneijder kwam als iemand binnen bij de ’Koninklijke’. Omdat het niveau van de Eredivisie in die tijd hoger lag, scoutte de Spaanse grootmacht in Nederland. Nu vertonen ze zich hier nauwelijks nog. Het is niet vreemd dat iemand als Davy Klaassen een tussenstap bij Everton moet maken op weg naar de Europese top, zoals Georginio Wijnaldum na PSV koos voor Newcastle United alvorens bij Liverpool aan te meren.

Klaassen heeft de ideale leeftijd (24 jaar) en voldoende bagage om de Eredivisie te verruilen voor de Premier League en zo de opwaartse lijn in zijn carrière te bestendigen. Na anderhalf seizoen rondsnuffelen werd Klaassen vanaf 2013 basisspeler bij Ajax, sinds twee jaar aanvoerder, hij bekleedde diverse posities op het middenveld, won de nodige prijzen, werd in 2016 gekroond tot Voetballer van het Jaar en is een slimme speler die zowel de opdrachten van Frank de Boer en die van Peter Bosz kon uitvoeren. Hij is het zoveelste mooie product uit de Ajax-opleiding dat tientallen miljoenen oplevert.

Bij Everton komt hij binnen als iemand die Ajax naar de finale van de Europa League leidde. Alleen het aantal interlands blijft achter met veertien, maar hij maakte wel vier doelpunten. Bondscoach Dick Advocaat wilde Nathan Aké vrijdag tegen Luxemburg definitief winnen voor Oranje, anders zou Klaassen de logische en natuurlijke vervanger zijn geweest van Sneijder.

Klaassen verkiest Engeland boven het Italiaanse Napels of Rome. Hij kiest tevens bewust voor trainer Ronald Koeman bij Everton. Het is zorgvuldige carrièreplanning van iemand die goed weet wat hij wil en voor wie z’n voetbalcarrière voorop staat en geld op het tweede plan komt.

Met zijn loopvermogen, scorende inbreng – Klaassen maakte afgelopen seizoen negen keer Ajax’ eerste doelpunt - en voetbalgogme kan de Ajacied een verschil maken in de Premier League. Als aankoop van de trainer (Ronald Koeman) zal hij het vertrouwen krijgen, zich snel thuis voelen en Koeman weet exact hoe hij Klaassens kwaliteiten optimaal kan benutten.

Als de transfer van Klaassen van Ajax naar Everton vandaag of morgen wordt beklonken dan is deze bijna een garantie voor succes. Daarmee zal Klaassen als rolmodel kunnen dienen voor al die jonge ploeggenoten bij Ajax. Geheel in de Cruijff-filosofie: ga niet te snel, ga niet als een ’nobody’, maar vertrek als ’iemand’ bij Ajax. Geld is niet zaligmakend als je sportieve carrière op een zijspoor belandt, zoals Nemanja Gudelj, Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna is overkomen ergens in China en het grauwe Lille in Noord-Frankrijk.

Met de juiste keus en sportieve prestaties komt het grote geld vanzelf binnen.