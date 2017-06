De Rotterdammers hebben beide vleugelspelers op het oog, maar moeten hun keuze laten afhangen van het financiële plaatje dat bij een transfer hoort. John komt bij Benfica al tijden niet meer aan bod, maar de club wil nog wel een miljoenenbedrag voor hem incasseren.

Feyenoord heeft geen zeven of acht miljoen euro om zijn contract af te kopen en wil zover ook zeker niet gaan. Hetzelfde geldt voor Boëtius, die nog een contract tot 2019 heeft bij FC Basel. De aanvaller werd door Feyenoord zelf opgeleid en in 2015 verkocht aan de Zwitsers.

Ola John Foto: Hollandse Hoogte

Berghuis

Los van een opvolger voor Elia, die flink gaat cashen en mogelijk de Champions League ingaat, moet Feyenoord op de andere vleugel (rechts voorin) nog zaken zien te doen met Watford over de definitieve overname van Steven Berghuis. Alle clubs hebben in deze fase nog woekerprijzen in hun hoofd. De hoop is dat de clubs in een later stadium willen zakken. Gebeurt dat niet, dan moet Feyenoord doorschakelen.

Hetzelfde geldt voor Sofyan Amrabat, voor wie FC Utrecht veel meer wil hebben dan de 2,5 miljoen euro die Feyenoord nu geboden heeft. Amrabat heeft pas 40 Eredivisie-duels gespeeld en daarin slechts éénmaal gescoord. Daarmee is hij geen zekerheidje in de top.