In hoeverre heb jij toch nog overwogen om in de Tour de France te starten. En dan vooral met het oog op die openingstijdrit in Düsseldorf van 14 kilometer?

"De afgelopen weken heb ik er geen moment meer aan gedacht eigenlijk. Maar voor de Giro is dat wel nog een paar keer door mijn hoofd geschoten. Ik vond het eerst zelf wel jammer om niet naar Frankrijk te gaan, zeker met die tijdrit op de eerste dag. Ik dacht: of je die nu wint of niet, je staat dan zo goed in het klassement dat je dan misschien in de eerste lastige rit het geel alsnog kan pakken. Het spookte soms door mijn hoofd om in de Giro voor een vol klassement te rijden en de Tour met die andere insteek te beginnen. De ploeg zag dat niet zitten. En toen ben ik er zelf ook over gaan nadenken dat het misschien niet zo’n heel goed idee was. Nu ben ik hartstikke blij dat ik niet naar de Ronde van Frankrijk ga.”

Ga je wel op televisie kijken naar de Tour de France?

"Jazeker. Ik ben een echte wielerliefhebber en kijk graag naar de koers. Niet elke dag ga ik er voor thuis blijven, maar sommige ritten wil ik echt wel zien.”

