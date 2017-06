Vooral ook omdat er in principe geen vervanger voor Klaassen zal worden gehaald. Donny van de Beek wordt al rijp geacht om zijn plek over te nemen en een middenveld te vormen met Lasse Schöne en Hakim Ziyech. Frenkie de Jong, Abdelhak Nouri en Carel Eiting drukken hun neus al aan het raam en zorgen ervoor dat Ajax ruim in de middenvelders zit.

Foto: Reuters

Het geld zal door directeur spelersbeleid Marc Overmars eerder worden aangewend om Ajax op andere posities te versterken. De komst van een tweede keeper, een linksback en een of meerdere buitenspelers heeft nu prioriteit. Mocht Kenny Tete of Joël Veltman vertrekken, dan zal er ook een rechtervleugelverdediger worden aangetrokken.

Met het enorme eigen vermogen dat de club nu al bezit en de enorme inkomsten uit de Europa League dit jaar ziet de toch al rooskleurige financiële toekomst er nóg mooier uit. Financieel directeur Jeroen Slop verkeert bovendien in de wetenschap dat om de nekken van Kasper Dolberg, Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt en Davinson Sanchez flinke prijskaartjes hangen.

Ajax wil dat Everton en Ronald Koeman een bedrag van 30 miljoen euro op tafel legt voor Klaassen, die zelf ook rijk gaat worden van de overgang.

Foto: Matty van Wijnbergen