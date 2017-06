Hij moet in de volgende race, over twee weken in Azerbeidzjan, drie plaatsen naar achteren in de startopstelling.

Lees ook op telesport.nl: - Renault: 'Geen grote update dit jaar' - Verstappen: 'Het hele seizoen gaat het al ruk' - 'Max deed het echt niet met opzet' - Drama voor podiumkandidaat Verstappen - Hamilton oppermachtig naar zege - Uitslag en stand F1

Foto: Hollandse Hoogte

De baancommissarissen oordeelden na de race dat Sainz een gevaarlijke manoeuvre maakte in zijn Toro Rosso in de openingsronde. Hij raakte de Haas-bolide van Romain Grosjean en verloor daardoor de controle over zijn auto. Sainz schoot spinnend over de baan en nam de Williams van Felipe Massa mee in zijn crash. Zowel Sainz als Massa viel uit.

Sainz accepteerde de straf en verontschuldigde zich op Twitter. "Excuses aan Grosjean en Massa. Romain zat in mijn dode hoek, ik had hem echt niet gezien'', verklaarde de Spanjaard.