,,Bij welke clubs zitten ze, komen ze aan spelen toe en hebben ze al veel speelminuten gemaakt? Dat zijn allemaal onzekere factoren waar je nu niets over kan zeggen.”

Uitzonderlijk

Van Sneijder, die goed op dreef was in zijn recordwedstrijd, hoopt Advocaat dat hij begin volgend seizoen nog bij Galatasaray speelt. „De Turkse competitie is van hoog niveau en de kwaliteiten van Wesley blijven van uitzonderlijke kwaliteit, vooral zijn passes. Als Oranje moeten we daar zo lang mogelijk van profiteren.” Sneijder kan dus rekenen op een vervolgoproep.

Advocaat: „Iedereen die we oproepen moet zorgen dat hij fit is. Daar gaan we goed naar kijken. Verder is het van het grootste belang voor iedere speler om op een WK te staan. We hebben jonge talenten en er komen er meer aan en die worden alleen maar beter als ze op een WK kunnen voetballen.”

Foto: Matty van Wijnbergen

Waardige wijze

„Ik ben erbij tegen Frankrijk”, kondigde good-old Sneijder zijn 132e interland alvast aan. „Of ik nu de 150 wil halen? Dat interesseert me helemaal niets. Ik wil het WK halen. Daar moet alles voor wijken. Als ik afscheid neem, wil ik dat op een waardige wijze doen. Niet met uitschakeling in de kwalificatiefase van het WK. Plaatsing was en is nog steeds lastig, aan de andere kant ligt de weg naar de eerste plek weer open.”

Bulgarije-thuis en Wit-Rusland-uit moeten naast de krakers met Frankrijk en Zweden geen problemen opleveren. Verliest Oranje eind augustus in Parijs tegen de verliezend EK-finalist en wint Zweden in Sofia van Bulgarije op diezelfde dag dan is WK-kwalificatie bijna uitgesloten omdat de Fransen en Zweden dan met nog drie kwalificatieduels te gaan zes punten voorsprong hebben en ze allebei of één van beiden twee duels moeten verliezen zodat Nederland nog een kans maakt.

