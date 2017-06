“Het was een slechte dag voor ons”, zei ploegleider Addy Engels na afloop. “Steven Lammertink was betrokken bij een valpartij. Hij is daarbij hard ten val gekomen. lichtpuntje was wel de manier waarop Lars Boom reed vandaag. Hij overleefde de laatste klim en zat vervolgens heel goed van voren. Steven Kruijswijk was het andere lichtpuntje. Hij reed goed en zat vooraan waar hij vooraan moest zitten.”

Maandag is een dag voor de sprinters. Engels hoopt op een korte klassering van Boom. "De rit kent zeer technische finale. Het loopt iets omhoog en gaat ook nog over klinkertjes. Juan Jose Lobato (die zondag moest lossen uit het peloton, red.) moet wel heel erg verbeteren, wil hij een rol van betekenis kunnen spelen voor ons. Op dit moment verwacht ik dat Lars de beste kans maakt op een goed resultaat, hij kan namelijk ook heel goed aankomen.”

Foto: TDS