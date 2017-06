Zaakwaarnemer Dick Tuit bevestigt de transfer maandag via Twitter. De doelman zal in Den Haag eerst aansluiten bij het beloftenelftal, dat actief is in de reservecompetitie.

Van der Sar kreeg eerder al te horen dat hij mocht vertrekken bij Ajax, waar vader Edwin algemeen directeur is. De jonge doelman speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en kwam voorheen ook uit voor Manchester United.